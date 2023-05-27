У Львів приїхала велосипедистка, яка подолала понад 2000 км на підтримку України

Велосипедистка з Італії та люди, які її зустріли у Львові. Фото: westnews.info

Сьогодні, 27 травня, у Львові зустріли велосипедистку з Італії Лауру Мореллі. Вона наодинці їхала з Мілану до Львова 2100 км, щоб допомогти Україні.

Про це повідомляє Westnews.info.

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Велопробіг жінки розпочався 7 травня та завершився сьогодні. Мер Львова Андрій Садовий привітав Мореллі та подякував за небайдужість до війни в Україні.

Від пункту пропуску Шегині до площі Ринок, велосипедистку супроводжували спортсмени відділення велосипедного спорту комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа імені Георгія Прокопенка". Ініціатором створення та співорганізатором велопробігу стала "Національна Організація Скаутів України".

"Дякуємо за таку чудову ініціативу, за підтримку нашої держави, за гарний настрій, який ви нам подарували своїм візитом! Львів чудове місто! Приїжджайте до нас частіше!" — сказав Садовий.

Міський голова також вручив Лаурі Мореллі ювілейну монету імені Короля Данила Галицького.

Нагадаємо, у Львові збирають 35 млн грн на Центр реабілітації UNBROKEN KIDS. Він запрацює на базі дитячої лікарні святого Миколая Першого медичного об’єднання.

Також ми писали, що система "ЛеоКарт" у Львові успішно завершила випробування нової функції безготівкової оплати та валідації карток.

Додамо, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон висловив подяку Львівському національному університету імені Івана Франка за відзначення його почесного звання Doctor Honoris Causa та пообіцяв приїхати до Львова.