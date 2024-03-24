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Во Львовской области потушили пожар на объекте критической инфраструктуры, обстрелянном оккупантами

24 марта 2024 18:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области потушили пожар на объекте критической инфраструктуры, обстрелянном оккупантами
Спасатель ликвидирует пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области потушили пожар на объекте критической инфраструктуры. Ночью и утром в воскресенье, 24 марта, его атаковали российские оккупанты.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

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"Пожарные потушили пожар на объекте критической инфраструктуры во Львовской области, который ночью и утром атаковали оккупанты", — рассказал Козицкий.

Он поблагодарил 61 спасателя, которые с самого утра до сих пор работали, чтобы ликвидировать возгорание.

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Пост Козицкого. Фото: скриншот

Напомним, утром 24 марта во Львовской области раздавались взрывы. По данным местных Telegram-каналов, враг запустил аэробалистические ракеты "Кинжал" по Стрыйскому району.

Также мы писали, что ночью в результате массированной атаки во Львовской области был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Известно, что во время ночной атаки на регион россияне использовали 20 крылатых ракет и семь дронов "шахед".

Добавим, враг во второй раз ударил по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

война
Львов
пожар
Львовская область
обстрелы
Максим Козицкий

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