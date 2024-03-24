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У Львівській області загасили пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури, який обстріляли окупанти

24 березня 2024 18:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області загасили пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури, який обстріляли окупанти
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області загасили пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури. Вночі та зранку у неділю, 24 березня, його атакували російські окупанти.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

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"Вогнеборці загасили пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури у Львівській області, який вночі та вранці атакували oкупанти", — розповів Козицький.

Він подякував 61 рятувальнику, які від самого ранку і дотепер працювали, щоб ліквідувати займання.

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Допис Козицького. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 24 березня на Львівщині лунали вибухи. За даними місцевих Telegram-каналів, ворог запустив аеробалістичні ракети "Кинджал" по Стрийському району.

Також ми писали, що вночі внаслідок масованої атаки у Львівській області було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Відомо, що під час нічної атаки на регіон росіяни використали 20 крилатих ракет та сім дронів "шахед".

Додамо, ворог вдруге вдарив по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області.

війна
Львів
пожежа
Львівська область
обстріли
Максим Козицький

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