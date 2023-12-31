Во Львове частично вернули отопление и газ в домах, пострадавших от атаки

Пострадавшие от атаки дома во Львове. Фото: Новини.LIVE

В результате ракетной атаки россиян 29 декабря, во Львове остались без света, воды, газа, тепла 18 домов. Сегодня стало известно, что жителям пострадавших домов восстановили все подачи.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Сообщается, что все 18 высотных зданий, пострадавшие от ракетного обстрела 29 декабря, вновь обеспечены теплом, электричеством, водоснабжением и газом.

Особенно тяжелые повреждения были в здании по адресу Хоткевича, 56, где были повреждены внешние коммуникации. Впрочем, рабочие газовой службы успешно устранили эти проблемы.

Последствия обстрела Львова 29 декабря. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела Львова 29 декабря. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела Львова 29 декабря. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что утром 29 декабря оккупанты обстреляли Львов, есть попадание в жилой дом.

Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о погибшем в результате этой атаки.

Мы также сообщали, что количество раненых из-за ракетного удара во Львове возросло до 15 и известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках.