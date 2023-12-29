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Во Львове выросло количество пострадавших от утренней ракетной атаки

29 декабря 2023 15:58
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Во Львове выросло количество пострадавших от утренней ракетной атаки
Последствия ракетной атаки во Львове Фото: Максим Козицкий
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

В результате утренней российской ракетной атаки во Львове пострадали 30 человек. Из них 16 — госпитализировали.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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"Обновлена информация о количестве пострадавших во Львове в результате вражеской ракетной атаки: пострадали 30 человек, в том числе двое детей. 16 человек госпитализировали", — написал Козицкий.

Скриншот. Telegram Максима Козицкого

Глава Львовской ОВА уточнил, что среди погибших в результате вражеской атаки был Виктор Кобзистый — баскетболист, тренер и мастер спорта Украины международного класса.

Кстати, Львовский городской совет выделит 35 млн грн на компенсации и ремонт жилья для жильцов домов, пострадавших от российских ракетных обстрелов. Также из местного бюджета оплатят ремонт школы на Сыхове, здание которой также повредил обстрел.

Напомним, что утром 29 декабря оккупанты обстреляли Львов, есть попадание в жилой дом.

Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о погибшем в результате этой атаки.

Мы также сообщали, что количество раненых из-за ракетного удара во Львове возросло до 15 и известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках.

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