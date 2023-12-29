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У Львові зросла кількість постраждалих від ранкової ракетної атаки

29 грудня 2023 15:58
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
У Львові зросла кількість постраждалих від ранкової ракетної атаки
Наслідки ракетної атаки у Львові. Фото: Максим Козицький
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Внаслідок ранкової російської ракетної атаки у Львові постраждали 30 осіб. З них 16 — госпіталізували.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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"Оновлена інформація щодо кількості потерпілих у Львові внаслідок ворожої ракетної атаки: постраждали 30 осіб, зокрема двоє дітей. 16 людей госпіталізували", — написав Козицький.

Скриншот. Telegram Максима Козицького

Голова Львівської ОВА уточнив, що серед загиблих внаслідок ворожої атаки був Віктор Кобзистий — баскетболіст, тренер та майстер спорту України міжнародного класу.

До речі, Львівська міська рада виділить 35 млн грн на компенсації та ремонт житла для мешканців будинків, які постраждали від російського ракетного обстрілу. Також з місцевого бюджету оплатять ремонт школи на Сихові, будівлю якої також пошкодило від обстрілу.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня окупанти обстріляли Львів, є влучання у житловий будинок.

Пізніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про загиблого внаслідок цієї атаки.

Ми також повідомляли, що кількість поранених через ракетний удар у Львові зросла до 15 та відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках.

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