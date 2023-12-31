У Львові частково повернули опалення та газ у будинках, які постраждали від атаки
Внаслідок ракетної атаки росіян 29 грудня, у Львові залишилися без світла, води, газу, тепла 18 будинків. Сьогодні стало відомо, що мешканцям постраждалих будинків відновили усі подачі.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Часткове відновлення тепла та газу у будинках у Львові
Повідомляється, що всі 18 висотних будівель, які постраждали від ракетного обстрілу 29 грудня, знову забезпечені теплом, електрикою, водопостачанням та газом.
Особливо тяжкі пошкодження були у будівлі за адресою Хоткевича, 56, де було пошкоджено зовнішні комунікації. Втім, робітники газової служби успішно усунули ці проблеми.
Нагадаємо, що вранці 29 грудня окупанти обстріляли Львів, є попадання до житлового будинку.
Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про загиблого внаслідок цієї атаки.
Ми також повідомляли, що кількість поранених через ракетний удар у Львові зросла до 15 і відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках.
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