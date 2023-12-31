У Львові частково повернули опалення та газ у будинках, які постраждали від атаки

Постраждалі від атаки будинки у Львові. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок ракетної атаки росіян 29 грудня, у Львові залишилися без світла, води, газу, тепла 18 будинків. Сьогодні стало відомо, що мешканцям постраждалих будинків відновили усі подачі.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Повідомляється, що всі 18 висотних будівель, які постраждали від ракетного обстрілу 29 грудня, знову забезпечені теплом, електрикою, водопостачанням та газом.

Особливо тяжкі пошкодження були у будівлі за адресою Хоткевича, 56, де було пошкоджено зовнішні комунікації. Втім, робітники газової служби успішно усунули ці проблеми.

Наслідки обстрілу Львова 29 грудня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Львова 29 грудня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Львова 29 грудня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що вранці 29 грудня окупанти обстріляли Львів, є попадання до житлового будинку.

Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про загиблого внаслідок цієї атаки.

Ми також повідомляли, що кількість поранених через ракетний удар у Львові зросла до 15 і відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках.