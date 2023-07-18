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Во Львове объявили аукцион на торговлю арбузами и дынями

18 июля 2023 13:32
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове объявили аукцион на торговлю арбузами и дынями
Фрукты на рынке: Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове снова проведут аукционы для определения арендатора конструктивных элементов благоустройства для сезонной торговли арбузами и дынями. В этот раз для открытости процесса они будут проведены в электронной системе.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета

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Детали аукциона

Для участия в аукционе предпринимателям необходимо зарегистрироваться на одной из электронных торговых площадок ProZorro. Продажи, используя ссылку и подать документы через электронную торговую систему.

Список мест для размещения сезонной торговли бахчевыми культурами для вынесения на аукцион на определение арендатора конструктивных элементов благоустройства:

  • 1. Железнодорожный район
  • ул. И. Выговского, 69  — площадь 9 кв.м.
  • 2. Лычаковский район
  • ул. Дж. Вашингтона, 5-5-А  — площадь 6 кв.м. ул. Китайская, 2  —площадь 6 кв.м.
  • ул. Дж. Вашингтона, 17-Б  — площадь 6 кв.м.
  • 3. Сыховский район
  • ул. Зеленая, 212-214  — площадь 8 кв.м.
  • 4. Франковский район
  • ул. Княгини Ольги, 106-112  — площадь 4 кв.м.
  • ул. Научная, 62  — площадь 4 кв.м.
  • 5. Шевченковский район
  • ул. Шевченко, 376  — площадь 6 кв.м.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове было продано здание бывшего кинотеатра на ул. Богдана Хмельницкого, 11. Его оценили в 25 млн. грн.

Также, в Стрыйском районе Львовской области продали на аукционе за 42,6 млн грн спиртовой завод. Победителем торгов стало ООО "Модерно Лайт", компания, занимающаяся торговлей и производством химических веществ.

Добавим, что во Львове за 9 733 224 грн проведут капитальный ремонт части дворца искусств, расположенного по адресу Коперника, 17. В частности, львовский дворец искусств, являющийся коммунальным заведением культуры Львовского областного совета, 13 июля заключил соглашение с компанией "Неопалимая купина", которая должна отремонтировать концертный зал и конференц-зал.

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