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У Львові оголосили аукціон на торгівлю кавунами та динями

18 липня 2023 13:32
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові оголосили аукціон на торгівлю кавунами та динями
Фрукти на ринку: Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові ще раз проведуть аукціони для визначення орендаря конструктивних елементів благоустрою для сезонної торгівлі кавунами та динями. Цього разу для відкритості процесу їх проведуть в електронній системі.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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Деталі аукціону

Для участі в аукціоні підприємцям необхідно зареєструватися на одному з електронних торгових майданчиків ProZorro. Продажі, скориставшись посиланням та подати документи через електронну торгову систему.

Перелік місць для розміщення сезонної торгівлі баштанними культурами для винесення на аукціон на визначення орендаря конструктивних елементів благоустрою: 

  • 1. Залізничний район
  •  вул. І. Виговського, 69  — площа 9 кв.м.
  • 2. Личаківський район
  •  вул. Дж. Вашингтона, 5-5-А  — площа 6 кв.м.  вул. Китайська, 2  — площа 6 кв.м.
  • вул. Дж. Вашингтона, 17-Б  — площа 6 кв.м.
  • 3. Сихівський район
  • вул. Зелена, 212-214  — площа 8 кв.м.
  • 4. Франківський район
  • вул. Княгині Ольги, 106-112  — площа 4 кв.м.
  • вул. Наукова, 62 — площа 4 кв.м.
  • 5. Шевченківський район
  • вул. Шевченка, 376  —  площа 6 кв.м.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові продали будівлю колишнього кінотеатру на вул. Богдана Хмельницького, 11. Його оцінили у 25 млн грн.

Також у Стрийському районі, на Львівщині, продали на аукціоні за 42,6 млн грн спиртовий завод. Переможцем торгів стало ТОВ "Модерно Лайт", компанія, що займається торгівлею і виробництвом хімічних речовин.

Додамо, що у Львові за 9 733 224 грн проведуть капітальний ремонт частини палацу мистецтв, який розташований за адресою Коперника, 17. Зокрема, львівський палац мистецтв, який є комунальним закладом культури Львівської обласної ради, 13 липня уклав угоду з компанією "Неопалима купина", яка має відремонтувати концертний зал та конференц-зал.

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