Главная Львов Убийство Парубия — прокуратура переквалифицировала дело

Убийство Парубия — прокуратура переквалифицировала дело

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 17:27
Дело об убийстве Парубия переквалифицировано
Подозреваемый в убийстве Парубия. Фото: Новини.LIVE

Прокуратура переквалифицировала уголовное производство, которое начала по факту убийства народного депутата Украины Андрея Парубия. Правовая квалификация изменена на ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) УК Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Читайте также:

Какое наказание грозит подозреваемому

"Учитывая это, прокуратура Львовской области дальнейшее проведение досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручила осуществлять Следственному отделу УСБУ во Львовской области, по подследственности", — говорится в сообщении.

Сегодня подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления — им оказался 52-летний гражданин Украины. Правоохранители имеют доказательства того, что именно он совершил преступление.

Служба безопасности Украины заявила о возможном участии российских спецслужб в убийстве.

Подозреваемый публично признал свою вину. Он заявил, что это его личная месть "украинской власти", а шантажа со стороны РФ не было.

Оказалось, что сын подозреваемого является украинским защитником, который воевал в рядах ВСУ. Боец 93-й ОМБр Михаил-Виктор Сцельников с позывным "Лемберг" пропал без вести под Бахмутом в мае 2023-го.

Львов прокуратура Криминал переквалификация Андрей Парубий
Автор:
Иванна Чайка
Автор:
Иванна Чайка
