Головна Львів Вбивство Парубія — прокуратура перекваліфікувала справу

Вбивство Парубія — прокуратура перекваліфікувала справу

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 17:27
Справу про вбивство Парубія перекваліфіковано
Підозрюваний у вбивстві Парубія. Фото: Новини.LIVE

Прокуратура перекваліфікувала кримінальне провадження, яке розпочала за фактом вбивства народного депутата України Андрія Парубія. Правову кваліфікацію змінено на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Читайте також:

Яке покарання загрожує підозрюваному

"З огляду на це, прокуратура Львівської області подальше проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доручила здійснювати Слідчому відділу УСБУ у Львівській області, за підслідністю", — йдеться в повідомленні.

Сьогодні підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Андрія Парубія було вбито 30 серпня у Львові. Поліція затримала підозрюваного у скоєнні злочину — ним виявився 52-річний громадянин України. Правоохоронці мають докази того, що саме він скоїв злочин.

Служба безпеки України заявила про можливу участь російських спецслужб у вбивстві.

Підозрюваний привселюдно визнав свою провину. Він заявив, що це його особиста помста "українській владі", а шантажу з боку РФ не було.

Виявилося, що син підозрюваного є українським захисником, який воював у лавах ЗСУ. Боєць 93-ї ОМБр Михайло-Віктор Сцельніков з позивним "Лемберґ" зник без вісті під Бахмутом у травні 2023-го.

Львів прокуратура Кримінал перекваліфікація Андрій Парубій
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
