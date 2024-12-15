Вифлеемский огонь отправят военным на фронт

Вифлеемский огонь в руках военного. Фото: ФАКТИ

Украинские пластуны в воскресенье, 15 декабря, привезли Вифлеемский огонь мира во Львов, и первыми его получили семьи погибших воинов. Его также передадут и защитникам на фронт.

Об этом рассказал военный Алексей Голык в комментарии Новини.LIVE.

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"Прежде всего, мне было приятн,о и я был поражен, что именно мне выпала такая честь получить его и передать этот огонек дальше", — сказал он.

Военный отметил, что будет передавать огонь побратимам и посестрам в своих подразделениях и тех, где есть знакомые.

"Это определенное единение с домом через традиции, через тех людей, которые близкие, это всегда приятно", — добавил боец.

Напомним, первым Вифлеемский огонь передали родным павших украинских защитников во Львове.

Впоследствии мэр города Андрей Садовый вместе с людьми зажег его на Полях почетных захоронений воинов.

А маленькие скауты в комментарии Новини.LIVE рассказали о своих впечатлениях во время передачи Вифлеемского огня Киеву.