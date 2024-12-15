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Вифлеємський вогонь передадуть воїнам на фронт, — військовий

15 грудня 2024 19:28
Євгенія Брюховецька - редактор
Вифлеємський вогонь відправлять військовим на фронт
Вифлеємський вогонь в руках військового. Фото: ФАКТИ
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські пластуни у неділю, 15 грудня, привезли Вифлеємський вогонь миру до Львова й першим його отримали родини загиблих воїнів. Його також передадуть й захисникам на фронт.

Про це розповів військовий Олексій Голик в коментарі Новини.LIVE.

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"Перш за все мені було приємно і я був вражений, що саме мені випала така честь отримати його і передати цей вогник далі", — сказав він.

Військовий зазначив, що буде передавати вогонь побратимам й посестрам у своїх підрозділах та тих, де має знайомих. 

"Це є певне єднання з домом через традиції, через тих людей, які близькі це завжди приємно", — додав боєць.

Нагадаємо, першим Вифлеємський вогонь передали рідним полеглих українських захисників у Львові.

Згодом мер міста Андрій Садовий разом з людьми запалив його на Полях почесних поховань воїнів.

А маленькі скаути в коментарі Новини.LIVE розповіли про свої враження під час передачі Вифлеємського вогню Києву.

Львів військові війна в Україні вогонь фронт

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