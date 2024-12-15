Вифлеємський вогонь відправлять військовим на фронт

Вифлеємський вогонь передадуть воїнам на фронт, — військовий
Українські пластуни у неділю, 15 грудня, привезли Вифлеємський вогонь миру до Львова й першим його отримали родини загиблих воїнів. Його також передадуть й захисникам на фронт.
Про це розповів військовий Олексій Голик в коментарі Новини.LIVE.
Вифлеємський вогонь в Україні
"Перш за все мені було приємно і я був вражений, що саме мені випала така честь отримати його і передати цей вогник далі", — сказав він.
Військовий зазначив, що буде передавати вогонь побратимам й посестрам у своїх підрозділах та тих, де має знайомих.
"Це є певне єднання з домом через традиції, через тих людей, які близькі це завжди приємно", — додав боєць.
Нагадаємо, першим Вифлеємський вогонь передали рідним полеглих українських захисників у Львові.
Згодом мер міста Андрій Садовий разом з людьми запалив його на Полях почесних поховань воїнів.
А маленькі скаути в коментарі Новини.LIVE розповіли про свої враження під час передачі Вифлеємського вогню Києву.
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