Избиение ребенка на Львовщине — воспитательницы вынесли приговор

Педагогу, которая била детей на Львовщине, вынесли приговор
Воспитательнице, которая избивала девочку в учебно-реабилитационном центре в Великом Любене Львовской области, вынесли приговор. Она обошлась без тюремного срока.
Об этом сообщает zaxid.net.
Как приговор вынес суд воспитательнице
Городокский районный суд Львовской области вынес приговор воспитательнице Великолюбинского многопрофильного учебно-реабилитационного центра, избивавшей детей.
Во время судебного заседания женщина признала свою вину и ей назначили 100 часов общественных работ и запрет на год занимать должности, связанные с работой с детьми.
Правоохранители выяснили, что инцидент произошел в период с августа по сентябрь прошлого года. Женщина избила девочку с инвалидностью, которая якобы плохо себя вела.
Напомним, 7 октября, воспитатели Великолюбинского многопрофильного учебно-реабилитационного центра сообщили о подозрении в побоях и пытках. На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении журналистов, можно увидеть, что воспитательница бьет ребенка указкой и руками.
Правоохранители на Львовщине открыли уголовное производство и начали расследование по учебно-реабилитационному центру.
Как известно, находятся самые уязвимые категории детей: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, и дети с особыми образовательными потребностями.
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