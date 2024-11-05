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Педагогу, которая била детей на Львовщине, вынесли приговор

5 ноября 2024 15:22
Карина Приходько - Редактор
Избиение ребенка на Львовщине — воспитательницы вынесли приговор
Избиение ребенка на Львовщине. Фото: скриншот из видео
Карина Приходько - Редактор

Воспитательнице, которая избивала девочку в учебно-реабилитационном центре в Великом Любене Львовской области, вынесли приговор. Она обошлась без тюремного срока.

Об этом сообщает zaxid.net.

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Как приговор вынес суд воспитательнице

Городокский районный суд Львовской области вынес приговор воспитательнице Великолюбинского многопрофильного учебно-реабилитационного центра, избивавшей детей.

Во время судебного заседания женщина признала свою вину и ей назначили 100 часов общественных работ и запрет на год занимать должности, связанные с работой с детьми.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошел в период с августа по сентябрь прошлого года. Женщина избила девочку с инвалидностью, которая якобы плохо себя вела.

Напомним, 7 октября, воспитатели Великолюбинского многопрофильного учебно-реабилитационного центра сообщили о подозрении в побоях и пытках. На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении журналистов, можно увидеть, что воспитательница бьет ребенка указкой и руками.

Правоохранители на Львовщине открыли уголовное производство и начали расследование по учебно-реабилитационному центру.

Как известно, находятся самые уязвимые категории детей: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, и дети с особыми образовательными потребностями.

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