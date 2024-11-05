Побиття дитини на Львівщині — виховательці винесли вирок

Побиття дитини на Львівщині. Фото: скриншот з відео

Виховательці, яка била дівчинку у навчально-реабілітаційному центрі у Великому Любені Львівської області, винесли вирок. Вона обійшлася без тюремного терміну.

Про це повідомляє zaxid.net.

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Як вирок виніс суд виховательці

Городоцький районний суд Львівської області виніс вирок виховательці Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру, яка била дітей.

Під час судового засідання жінка визнала свою провину і їй призначили 100 годин громадських робіт та заборони на рік обіймати посади, пов'язані з роботою з дітьми.

Правоохоронці з'ясували, що інцидент стався в період з серпня по вересень минулого року. Жінка побила дівчинку з інвалідністю, яка нібито себе погано поводила.

Нагадаємо, 7 жовтня, виховательці Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру повідомили про підозру у побоях і мордуванні. На відеозаписі, який опинився у розпорядженні журналістів, можна побачити, що вихователька б'є дитину указкою та руками.

Правоохоронці на Львівщині відкрили кримінальне провадження та почали розслідування щодо навчально-реабілітаційного центру.

Як відомо, перебувають найвразливіші категорії дітей: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, та діти з особливими освітніми потребами.