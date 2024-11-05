Побиття дитини на Львівщині — виховательці винесли вирок

Виховательці, яка била дітей на Львівщині, винесли вирок
Виховательці, яка била дівчинку у навчально-реабілітаційному центрі у Великому Любені Львівської області, винесли вирок. Вона обійшлася без тюремного терміну.
Про це повідомляє zaxid.net.
Як вирок виніс суд виховательці
Городоцький районний суд Львівської області виніс вирок виховательці Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру, яка била дітей.
Під час судового засідання жінка визнала свою провину і їй призначили 100 годин громадських робіт та заборони на рік обіймати посади, пов'язані з роботою з дітьми.
Правоохоронці з'ясували, що інцидент стався в період з серпня по вересень минулого року. Жінка побила дівчинку з інвалідністю, яка нібито себе погано поводила.
Нагадаємо, 7 жовтня, виховательці Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру повідомили про підозру у побоях і мордуванні. На відеозаписі, який опинився у розпорядженні журналістів, можна побачити, що вихователька б'є дитину указкою та руками.
Правоохоронці на Львівщині відкрили кримінальне провадження та почали розслідування щодо навчально-реабілітаційного центру.
Як відомо, перебувають найвразливіші категорії дітей: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, та діти з особливими освітніми потребами.
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