У Львові відбувся суд у справі Фаріон: засідання знову перенесли

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У п'ятницю, 3 липня, у Львові суд продовжив розгляд справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Однак засідання вкотре перенесли, оскільки суд відсторонив адвокатку підозрюваного В'ячеслава Зінченка від участі у справі та постановив призначити йому безоплатного захисника. Наступне засідання заплановане на 9 липня.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із залу суду.

В'ячеслав Зінченко під час судового засідання 3 липня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Суд у справі про вбивство Фаріон: засідання перенесли

Під час засідання прокурор повідомив, що адвокатка підозрюваного Лариса Криворучко досі не поновила право на заняття адвокатською діяльністю. У зв'язку з цим сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням призначити В'ячеславу Зінченку захисника з системи безоплатної правничої допомоги.

Водночас Криворучко заявила, що оскаржила відповідне рішення, тому, за її словами, має право й надалі здійснювати захист підозрюваного.

Після заслуховування позицій сторін суд пішов до нарадчої кімнати, щоб вирішити, чи можливо продовжити розгляд справи.

За результатами наради суд дійшов висновку, що Лариса Криворучко не може брати участь у процесі як захисниця В'ячеслава Зінченка, оскільки наразі не має чинного права на заняття адвокатською діяльністю.

У підсумку суд доручив призначити підозрюваному безоплатного захисника до 9 липня. Саме цього дня суд планує продовжити розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон.

Новини.LIVE інформували, захисницю В'ячеслава Зінченка Ларису Криворучко на рік позбавили права займатися адвокатською діяльністю через порушення адвокатської етики в іншій судовій справі. Відповідне рішення ухвалила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Вінницької області. Сама Криворучко заявила, що вважає це цілеспрямованою кампанією тиску проти неї.

Новини.LIVE також писали, що прокурор просить суд призначити В'ячеславу Зінченку довічне ув'язнення у справі про вбивство Ірини Фаріон. Також сторона обвинувачення вимагає чотири роки позбавлення волі за незаконне поводження зі зброєю, а остаточним покаранням визначити довічне ув'язнення. Крім того, прокурор просить залишити Зінченка під вартою до набрання вироком законної сили.