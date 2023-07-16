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Львівська політехніка хоче замінити знищені обстрілом вікна за гроші студентів: деталі скандалу

16 липня 2023 18:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Львівська політехніка хоче замінити знищені обстрілом вікна за гроші студентів: деталі скандалу
Наслідки обстрілів Львова. Фото: НУ "ЛП"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ракетного удару по Львову 6 липня у гуртожитках Львівської політехніки повилітали вікна. Адміністрація навчального закладу оголосила збір коштів, аби придбати та встановити нові вікна та двері і через це оскандалилась.

Інформація про збір з'явилась на офіційних сторінках університету в соцмережах. 

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"Після нещодавніх нічних ворожих атак на Львів значних пошкоджень зазнали гуртожитки Львівської політехніки. Просимо допомогти відремонтувати пошкоджені гуртожитки!" — йдеться у повідомленні.

Як відомо, знищено майже 1100 вікон і понад 300 дверей, суттєвих пошкоджень зазнали й самі будівлі ззовні та всередині.

Адміністрація навчального закладу наголосила, що в першу чергу звертається до випускників та студентів університету, адже "свого часу гуртожитки стали для них другою домівкою". 

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Допис Львівської політехніки в Instagram. Фото: скріншот

Реакція користувачів

Проте користувачі мають інші думку, оскільки кошти відшкодовує держава. У коментарях розпочався скандал.

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Коментарі під дописом університету в Instagram. Фото: сакріншот

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські окупанти завдали удару "Калібрами" по Львову. Внаслідок влучання у багатоквартирний житловий будинок, за попередніми даними, загинуло троє людей.

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав цей нічний удар найбільшою атакою на цивільну інфраструктуру міста з початку повномасштабної війни.

Відомо, що дев'ять людей загинули від рук окупантів, ще 42 особи отримали поранення, серед них три дитини.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак показав перші кадри після удару російської ракети по житловому будинку у Львові. 

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