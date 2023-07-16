Львовская политехника хочет заменить разбитые ударом РФ окна за деньги студентов: детали скандала

Последствия обстрела Львова. Фото: НУ "ЛП"

В результате ракетного удара по Львову 6 июля в общежитиях Львовской политехники вылетели окна. Администрация учебного заведения объявила сбор средств, чтобы приобрести и установить новые окна и двери и поэтому оскандалилась.

Информация о сборе появилась на официальных страницах университета в соцсетях.

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"После недавних ночных вражеских атак на Львов значительные повреждения получили общежития Львовской политехники. Просим помочь отремонтировать поврежденные общежития!" — говорится в сообщении.

Как известно, уничтожено около 1 100 окон и более 300 дверей, существенные повреждения получили и сами здания снаружи и внутри.

Администрация учебного заведения подчеркнула, что в первую очередь обращается к выпускникам и студентам университета, ведь "в свое время общежития стали для них вторым домом".

Сообщение Львовской политехники в Instagram. Фото: скриншот

Реакция пользователей

Однако пользователи имеют иные мнения, поскольку денежные средства возмещает государство. В комментариях разразился скандал.

Комментарии под сообщением университета в Instagram. Фото: сакриншот

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли удар "Калибрамы" по Львову. В результате попадания в многоквартирный жилой дом, по предварительным данным, погибли три человека.

Городской голова Львова Андрей Садовый назвал этот ночной удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабной войны.

Известно, что девять человек погибли от рук оккупантов, еще 42 человека получили ранения, среди них три ребенка.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак показал первые кадры после удара российской ракеты по жилому дому во Львове.