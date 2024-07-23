Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Одну з вулиць у Львові перейменують на честь Ірини Фаріон arrow

Одну з вулиць у Львові перейменують на честь Ірини Фаріон

23 липня 2024 22:58
Галина Шподарева - редактор
У Львові на честь Ірини Фаріон назвуть вулицю
Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: AFP
Галина Шподарева - редактор

На пленарному засіданні Львівської міської ради депутати запропонували назвати одну з вулиць Львова на честь Ірини Фаріон. Яку саме вулицю перейменують — вирішуватимуть разом із рідними мовознавиці, яка загинула 19 липня. 

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради у вівторок, 23 липня. 

Читайте також:
Похорон Ірини Фаріон у Львові
Похорон Ірини Фаріон у Львові. Фото: Новини.LIVE

На честь Ірини Фаріон назвуть вулицю у Львові

"Депутати запропонували перейменувати  одну з вулиць Львова на честь Ірини Фаріон.  Яка саме це буде вулиця — вирішуватимуть разом з родиною мовознавиці", — зазначили в міськраді.

Як повідомив депутат фракції ВО "Свобода" Любомир Мельничук, заяву фракції ВО "Свобода" було погоджено у Львівській міській раді. Рішення прийнято — "за" проголосував 41 депутат. 

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні. 

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку. 

Згодом Президент України Володимир Зеленський запевнив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон. Для цього залучено всі ресурси.

Поліція Львівської області опублікувала відео з камер спостереження, які зафіксували пересування ймовірного вбивці Ірини Фаріон. Також правоохоронці назвали прикмети підозрюваного. 

Стало відомо, що слідство вже має головного підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, яку поховали у Львові. У поліції вважають, що це було замовне вбивство й у виконавця є спільники.

вбивство Львів поліція місцеві депутати розслідування Львівська ОДА Ірина Фаріон перейменування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом