У Львові на честь Ірини Фаріон назвуть вулицю

Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: AFP

На пленарному засіданні Львівської міської ради депутати запропонували назвати одну з вулиць Львова на честь Ірини Фаріон. Яку саме вулицю перейменують — вирішуватимуть разом із рідними мовознавиці, яка загинула 19 липня.

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради у вівторок, 23 липня.

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На честь Ірини Фаріон назвуть вулицю у Львові

"Депутати запропонували перейменувати одну з вулиць Львова на честь Ірини Фаріон. Яка саме це буде вулиця — вирішуватимуть разом з родиною мовознавиці", — зазначили в міськраді.



Як повідомив депутат фракції ВО "Свобода" Любомир Мельничук, заяву фракції ВО "Свобода" було погоджено у Львівській міській раді. Рішення прийнято — "за" проголосував 41 депутат.

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні.

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

Згодом Президент України Володимир Зеленський запевнив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон. Для цього залучено всі ресурси.

Поліція Львівської області опублікувала відео з камер спостереження, які зафіксували пересування ймовірного вбивці Ірини Фаріон. Також правоохоронці назвали прикмети підозрюваного.

Стало відомо, що слідство вже має головного підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, яку поховали у Львові. У поліції вважають, що це було замовне вбивство й у виконавця є спільники.