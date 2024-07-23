Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Одну из улиц во Львове переименуют в честь Ирины Фарион arrow

Одну из улиц во Львове переименуют в честь Ирины Фарион

23 июля 2024 22:58
Галина Шподарева - редактор
Во Львове в честь Ирины Фарион назовут улицу
Языковед Ирина Фарион. Фото: AFP
Галина Шподарева - редактор

На пленарном заседании Львовского городского совета депутаты предложили назвать одну из улиц Львова в честь Ирины Фарион. Какую именно улицу переименуют — будут решать вместе с родными языковеда, погибшей 19 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета во вторник, 23 июля.

Читайте также:
Похороны Ирины Фарион во Львове
Похороны Ирины Фарион во Львове. Фото: Новини.LIVE

В честь Ирины Фарион назовут улицу во Львове

"Депутаты предложили переименовать одну из улиц Львова в честь Ирины Фарион. Какая именно это будет улица — будут решать вместе с семьей языковеда", — отметили в горсовете.

Как сообщил депутат фракции ВО "Свобода" Любомир Мельничук, заявление фракции ВО "Свобода" было согласовано во Львовском городском совете. Решение принято — "за" проголосовал 41 депутат.

Убийство Ирины Фарион — что известно

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она скончалась во львовской больнице.

По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там подчеркнули, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего на Ирину Фарион. Для этого привлечены все ресурсы.

Полиция Львовской области опубликовала видео с камер наблюдения, зафиксировавших передвижение вероятного убийцы Ирины Фарион. Также правоохранители назвали приметы подозреваемого.

Стало известно, что следствие уже имеет главного подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион, похороненной во Львове. В полиции считают, что это было заказное убийство и у исполнителя есть сообщники.

убийство Львов полиция местные депутаты расследование Львовская ОГА Ирина Фарион переименования

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом