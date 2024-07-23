Во Львове в честь Ирины Фарион назовут улицу

Языковед Ирина Фарион. Фото: AFP

На пленарном заседании Львовского городского совета депутаты предложили назвать одну из улиц Львова в честь Ирины Фарион. Какую именно улицу переименуют — будут решать вместе с родными языковеда, погибшей 19 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета во вторник, 23 июля.

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В честь Ирины Фарион назовут улицу во Львове

"Депутаты предложили переименовать одну из улиц Львова в честь Ирины Фарион. Какая именно это будет улица — будут решать вместе с семьей языковеда", — отметили в горсовете.



Как сообщил депутат фракции ВО "Свобода" Любомир Мельничук, заявление фракции ВО "Свобода" было согласовано во Львовском городском совете. Решение принято — "за" проголосовал 41 депутат.

Убийство Ирины Фарион — что известно

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она скончалась во львовской больнице.

По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там подчеркнули, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего на Ирину Фарион. Для этого привлечены все ресурсы.

Полиция Львовской области опубликовала видео с камер наблюдения, зафиксировавших передвижение вероятного убийцы Ирины Фарион. Также правоохранители назвали приметы подозреваемого.

Стало известно, что следствие уже имеет главного подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион, похороненной во Львове. В полиции считают, что это было заказное убийство и у исполнителя есть сообщники.