Нападение на ТЦК во Львове: задержаны еще трое участников столкновений

Задержание участников столкновений с ТЦК во Львове. Фото: Прокуратура Украины

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Во Львове правоохранители задержали еще троих участников столкновений с военнослужащими ТЦК в Сиховском районе. По данным следствия, двое из них подстрекали толпу и участвовали в повреждении и опрокидывании служебного внедорожника. Еще одного мужчину подозревают в нападении на военнослужащего ТЦК.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Львовской областной прокуратуры в пятницу, 10 июля.

Во Львове задержали еще троих участников столкновений с ТЦК

Во Львове правоохранители задержали еще троих местных жителей, которых следствие считает активными участниками столкновений, произошедших в Сиховском районе с участием военнослужащих ТЦК, полицейских и гражданских лиц.

По данным следствия, двое задержанных — мужчины в возрасте 21 и 28 лет — организовывали и подстрекали присутствующих к совершению противоправных действий. Кроме того, они, по версии следствия, лично участвовали в повреждении служебного внедорожника военнослужащих Сиховского районного ТЦК и СП. В частности, блокировали его движение, прыгали по автомобилю, а впоследствии опрокинули его.

Третьим задержанным является 45-летний львовянин. По информации прокуратуры, он провоцировал конфликт с военнослужащим ТЦК. Не получив ожидаемой реакции на свои действия, мужчина начал применять силу — дергал военного, пытался сорвать с него форменную одежду и продолжал словесно оскорблять.

В прокуратуре отметили, что все трое задержанных являются жителями того же микрорайона, где произошел инцидент.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении им подозрения по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований. Также готовится ходатайство об избрании в отношении них мер пресечения.

Кроме того, накануне правоохранители задержали 23-летнего львовянина, который во время инцидента применил газовый баллончик в отношении сотрудников полиции. Также, по данным следствия, он нанес телесные повреждения одному из правоохранителей, в результате чего тот получил травмы головы.

В прокуратуре напомнили, что во время инцидента с участием военнослужащих Сиховского районного ТЦК и СП, полицейских и около 200 гражданских лиц был заблокирован, поврежден и опрокинут служебный автомобиль KIA Sorento. Во время попыток правоохранителей пресечь противоправные действия отдельные участники столкновений оказывали им сопротивление.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к совершению противоправных действий.

Скриншот сообщения Львовской областной прокуратуры/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 10 июля 2026 года суд поместил под стражу на 60 суток без права внесения залога 23-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на полицейских во время столкновения с представителями ТЦК во Львове. По данным следствия, подозреваемый применил газовый баллончик и травмировал одного из правоохранителей.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал столкновения с участием военнослужащих ТЦК во Львове "очень плохой историей" и осудил отношение к людям в военной форме. По его словам, Министерство внутренних дел должно выяснить все обстоятельства инцидента в рамках закона. В то же время глава государства призвал Министерство обороны выполнить ранее озвученные обязательства относительно работы ТЦК.

Новини.LIVE также сообщали, что 8 июля во Львове во время проверки военно-учетных документов сотрудники ТЦК и полиции остановили мужчину, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. По данным Львовского областного ТЦК и СП, после этого группа неизвестных заблокировала служебный автомобиль военных, повредила его и опрокинула. Полиция проводит расследование.