Україна
Стало известно о состоянии раненых после теракта во Львове

Стало известно о состоянии раненых после теракта во Львове

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 20:38
Теракт во Львове 22 февраля — пятеро пострадавших до сих пор в больнице
Место, где произошел теракт во Львове 22 февраля. Фото: Нацполиция

Сегодня, 4 марта, стало известно, что пятеро пострадавших в результате теракта во Львове остаются в больнице. Как известно, в результате теракта во Львове в общей сложности пострадали более 20 человек, еще двое погибли.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление медицинского директора Первого медобъединения Львова Дмитрия Гелюты.

Читайте также:

Теракт во Львове — в каком состоянии пострадавшие

Известно, что по состоянию на 4 марта пятеро пострадавших в результате теракта во Львове остаются в больнице.

В то же время двое пациентов уже готовятся к выписке. Еще один пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии и получает необходимую медицинскую помощь.

Ранее сегодня мы информировали, что в результате теракта во Львове в больнице умер 31-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Иосиф Павлинский.

Известно, что в момент теракта Иосиф Павлинский прибыл на место взрыва вместе с другими службами. Он помогал создавать безопасный периметр. Однако именно в этот момент произошел второй взрыв.

Теракт во Львове 22 февраля — что известно

В воскресенье, 22 февраля, ночью во Львове прогремели два мощных взрыва: первый в 00:30, второй — около 00:43. Впоследствии стало известно, что инцидент был терактом.

В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, еще более 20 человек получили ранения.

В тот же день правоохранители задержали вероятную исполнительницу теракта в районном центре города.

В понедельник, 23 февраля, суд избрал подозреваемой меру пресечения: она будет находиться под стражей до 22 апреля.

теракт Львов взрыв ранение пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
