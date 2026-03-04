Теракт во Львове 22 февраля — пятеро пострадавших до сих пор в больнице

Стало известно о состоянии раненых после теракта во Львове
Сегодня, 4 марта, стало известно, что пятеро пострадавших в результате теракта во Львове остаются в больнице. Как известно, в результате теракта во Львове в общей сложности пострадали более 20 человек, еще двое погибли.
Теракт во Львове — в каком состоянии пострадавшие
Известно, что по состоянию на 4 марта пятеро пострадавших в результате теракта во Львове остаются в больнице.
В то же время двое пациентов уже готовятся к выписке. Еще один пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии и получает необходимую медицинскую помощь.
Ранее сегодня мы информировали, что в результате теракта во Львове в больнице умер 31-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Иосиф Павлинский.
Известно, что в момент теракта Иосиф Павлинский прибыл на место взрыва вместе с другими службами. Он помогал создавать безопасный периметр. Однако именно в этот момент произошел второй взрыв.
Теракт во Львове 22 февраля — что известно
В воскресенье, 22 февраля, ночью во Львове прогремели два мощных взрыва: первый в 00:30, второй — около 00:43. Впоследствии стало известно, что инцидент был терактом.
В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, еще более 20 человек получили ранения.
В тот же день правоохранители задержали вероятную исполнительницу теракта в районном центре города.
В понедельник, 23 февраля, суд избрал подозреваемой меру пресечения: она будет находиться под стражей до 22 апреля.
