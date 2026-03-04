Теракт у Львові — що відомо про постраждалих

Місце, де стався теракт у Львові 22 лютого. Фото: Нацполіція

У середу, 4 березня, стало відомо про стан постраждалих внаслідок теракту у Львові 22 лютого. Наразі п'ятеро осіб лишаються в лікарні, один постраждалий у важкому стані.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву медичного директора Першого медоб’єднання Львова Дмитра Гелюти.

Теракт у Львові — в якому стані постраждалі

Наразі відомо, що станом на 4 березня п’ятеро постраждалих внаслідок теракту у Львові залишаються в лікарні.

Водночас двоє пацієнтів уже готуються до виписки. Ще один постраждалий перебуває у стабільно важкому стані у відділенні інтенсивної терапії та отримує необхідну медичну допомогу.

Раніше сьогодні ми інформували, що внаслідок теракту у Львові у лікарні помер 31-річний військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський.

Відомо, що у момент теракту Йосиф Павлинський прибув на місце вибуху разом з іншими службами. Він допомагав створювати безпечний периметр. Однак саме в цей момент стався другий вибух.

Теракт у Львові 22 лютого — що відомо

У неділю, 22 лютого, вночі у Львові пролунали два потужні вибухи: перший о 00:30, другий — близько 00:43. Згодом стало відомо, що інцидент був терактом.

Внаслідок вибухів загинула 23-річна поліціянтка Вікторія Шпилька, ще понад 20 людей отримали поранення.

Того ж дня правоохоронці затримали ймовірну виконавицю теракту у районному центрі міста.

У понеділок, 23 лютого, суд обрав підозрюваній запобіжний захід: вона перебуватиме під вартою до 22 квітня.