Во Львове продолжают разбирать завалы разрушенного музея Шухевича
В новогоднюю ночь россияне атаковали Львов дронами-камикадзе, в результате чего был уничтожен музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Разбор завалов на месте продолжается до сих пор.
Об этом сообщает Суспільне.Львів.
Атака дронов во Львов 31 декабря
Так, во Львове продолжают разбирать завалы на территории разрушенного музея генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича.
Известно, что в уничтоженном оккупантами музее уцелел бюст Романа Шухевича — его удалось вытащить из-под завалов здания.
Как уточняет Львовский исторический музей, во время атаки беспилотников были уничтожены стол, кресла, кресло, фортепиано и скульптура Степана Бандеры.
Также отмечается, что около 600 единиц экспонатов с начала полномасштабной войны были перенесены в другое место.
Напомним, что утром 1 января РФ атаковала "шахедами" Львов и Дубляны. Из-за падения обломков произошел пожар в зданиях.
Спасатели показали видео ликвидации последствий удара россиян по музею Романа Шухевича во Львове. Пламя достигало масштабных размеров, его гасили в течение нескольких часов.
По словам главы ОВА Максима Козицкого, ущерб в результате атаки составляет 2 млн 258 тыс. грн, однако это только стоимость здания. Ущерб из-за утраченных вещей еще подсчитывается.
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что по предварительной информации Львовскую область 1 января атаковало 10 "шахедов". К счастью, обошлось без пострадавших.
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