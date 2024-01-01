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Во Львове продолжают разбирать завалы разрушенного музея Шухевича

1 января 2024 18:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во Львове продолжают разбирать завалы разрушенного музея Шухевича
Уничтоженный музей Шухевича во Львове. Фото: Telegram/Максим Козицкий
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В новогоднюю ночь россияне атаковали Львов дронами-камикадзе, в результате чего был уничтожен музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Разбор завалов на месте продолжается до сих пор.

Об этом сообщает Суспільне.Львів.

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Так, во Львове продолжают разбирать завалы на территории разрушенного музея генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича.

Известно, что в уничтоженном оккупантами музее уцелел бюст Романа Шухевича — его удалось вытащить из-под завалов здания.

Как уточняет Львовский исторический музей, во время атаки беспилотников были уничтожены стол, кресла, кресло, фортепиано и скульптура Степана Бандеры.

Также отмечается, что около 600 единиц экспонатов с начала полномасштабной войны были перенесены в другое место.

Напомним, что утром 1 января РФ атаковала "шахедами" Львов и Дубляны. Из-за падения обломков произошел пожар в зданиях.

Спасатели показали видео ликвидации последствий удара россиян по музею Романа Шухевича во Львове. Пламя достигало масштабных размеров, его гасили в течение нескольких часов.

По словам главы ОВА Максима Козицкого, ущерб в результате атаки составляет 2 млн 258 тыс. грн, однако это только стоимость здания. Ущерб из-за утраченных вещей еще подсчитывается.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что по предварительной информации Львовскую область 1 января атаковало 10 "шахедов". К счастью, обошлось без пострадавших.

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