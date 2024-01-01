У Львові продовжують розбирати завали зруйнованого музею Шухевича

Знищений музей Шухевича у Львові. Фото: Telegram/Максим Козицький

У новорічну ніч росіяни атакували Львів дронами-камікадзе, внаслідок чого був знищений музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. Розбір завалів на місці триває й досі.

Про це повідомляє Суспільне.Львів.

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Так, у Львові продовжують розбирати завали на території зруйнованого музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича.

Відомо, що у знищеному окупантами музеї вціліло погруддя Романа Шухевича — його вдалося витягнути з-під завалів будівлі.

Як уточнює Львівський історичний музей, під час атаки безпілотників було знищено стіл, крісла, фотель, фортепіано та скульптуру Степана Бандери.

Також зазначається, що близько 600 одиниць експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце.

Нагадаємо, що вранці 1 січня РФ атакувала "шахедами" Львів та Дубляни. Через падіння уламків сталася пожежа у будівлях.

Рятувальники показали відео ліквідації наслідків удару росіян по музею Романа Шухевича у Львові. Полум'я сягало масштабних розмірів, його гасили упродовж декількох годин.

За словами голови ОВА Максима Козицького, збитки внаслідок атаки становлять 2 млн 258 тис. грн, проте це тільки вартість будівлі. Збитки через втрачені речі ще підраховуються.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що за попередньою інформацією Львівську область 1 січня атакувало 10 "шахедів". На щастя, обійшлося без постраждалих.