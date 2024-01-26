Во Львове поймали пограничника на взятке от уклониста

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: ГПСУ

Во Львове на взятке от уклоняющегося уличили инспектора пограничной службы Юрия Сыровацкого. За 10 тысяч долларов он хотел содействовать уклоняющемуся получить должность в ГПСУ во избежание мобилизации.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Читайте также:

Во Львове пограничник получил взятки от уклоняющегося

По данным от ДСР, задержанный пограничник за 10 тысяч долларов хотел помочь уклоняющемуся решить вопрос о принятии его на службу в Западное региональное управление ГПСУ во избежание мобилизации в ВСУ и отправки на фронт.

Сыровацкого поймали с поличным во время получения половины взятки в одном из ресторанов на улице Стрыйской во Львове. Операцию провели сотрудники полиции, ГБР, оперативники внутренней безопасности ГНСУ и контрразведчики СБУ. Пока ему готовят подозрение.

События во Львове — последние новости

Напомним, что ранее во Львове на улице Замарстыновской карета скорой помощи сбила женщину. Из-за аварии она получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

В то же время Шевченковский райсуд города рассмотрел дело о подаренном доме сыну руководителя объединенного районного ТЦК Андрея Дубового. Отмечается, что сын военкома получил в подарок дом, который был недостроен в Брюховичах, площадь которого составила 638 квадратных метров вместе с земельным участком.

Ну а также во Львове пассажиры, пользующиеся колесными креслами, могут беспрепятственно передвигаться специально оснащенными авто. Город будет компенсировать маломобильным пассажирам стоимость за проезд. Это стало следующим новшеством, после объявления о старте работы в городе трех инклюзивных такси.