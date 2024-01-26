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У Львові спіймали прикордонника на хабарі від ухилянта

26 січня 2024 19:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Львові спіймали прикордонника на хабарі від ухилянта
Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстратвине: ДПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Львові на хабарі від ухилянта викрили інспектора прикордонної служби Юрія Сировацького. За 10 тисяч доларів він хотів сприяти ухилянту отримати посаду в ДПСУ для уникнення мобілізації.

Про це повідомляє Zaxid.net.

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За даними від ДСР, затриманий прикордонник за 10 тисяч доларів хотів допомогти ухилянту розв'язати питання про прийняття його на службу до Західного регіонального управління ДПСУ аби уникнути мобілізації до ЗСУ та відправки на фронт.

Сировацького спіймали на гарячому під час отримання половини хабаря в одному з ресторанів на вулиці Стрийській у Львові. Операцію провели працівники поліції, ДБР, оперативники внутрішньої безпеки ДПСУ та контррозвідники СБУ. Наразі йому готують підозру.

Події у Львові — останні новини

Нагадаємо, що раніше у Львові на вулиці Замарстинівській, карета швидкої допомоги збила жінку. Через аварію вона отримала тілесні ушкодження та була шпиталізована до лікарні.

Водночас Шевченківський райсуд міста розглянув справу щодо подарованого будинку сину керівника об’єднаного районного ТЦК Андрія Дубового. Зазначається, що син військкома отримав в подарунок будинок, який був недобудований у Брюховичах, площа якого становила 638 квадратних метрів разом із земельною ділянкою.

Ну а також у Львові пасажири, які користуються кріслами колісними, можуть безперешкодно пересуватися спеціально оснащеними авто. Натомість місто компенсовуватиме маломобільним пасажирам вартість за проїзд. Це стало наступним нововведенням, після оголошення про старт роботи у місті трьох інклюзивних таксі.

корупція
Львів
Україна
прикордонники
мобілізація
ухилянти
ДПСУ

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