У Львові спіймали прикордонника на хабарі від ухилянта

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстратвине: ДПСУ

У Львові на хабарі від ухилянта викрили інспектора прикордонної служби Юрія Сировацького. За 10 тисяч доларів він хотів сприяти ухилянту отримати посаду в ДПСУ для уникнення мобілізації.

Про це повідомляє Zaxid.net.

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За даними від ДСР, затриманий прикордонник за 10 тисяч доларів хотів допомогти ухилянту розв'язати питання про прийняття його на службу до Західного регіонального управління ДПСУ аби уникнути мобілізації до ЗСУ та відправки на фронт.

Сировацького спіймали на гарячому під час отримання половини хабаря в одному з ресторанів на вулиці Стрийській у Львові. Операцію провели працівники поліції, ДБР, оперативники внутрішньої безпеки ДПСУ та контррозвідники СБУ. Наразі йому готують підозру.

Події у Львові — останні новини

Нагадаємо, що раніше у Львові на вулиці Замарстинівській, карета швидкої допомоги збила жінку. Через аварію вона отримала тілесні ушкодження та була шпиталізована до лікарні.

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