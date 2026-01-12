Удар Орешниковым по Львовской области — военный эксперт объяснил цель России

Взрывы на Львовщине 8 января. Фото: кадр из видео

Военный обозреватель Василий Пехньо объяснил, зачем российские оккупанты запустили ракету "Орешник" по Львовской области 8 января. По его словам, это не об эффективности, а о запугивании.

Об этом Василий Пехньо рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Удар России "Орешником" по Львовской области

Пехньо напомнил, что СБУ первой официально подтвердила, что Россия запустила "Орешник". По его словам, это на самом деле бессмысленное оружие, которое является оружием информационного запугивания в том исполнении, в котором ракета была применена. Враг запускал ее дважды — по Днепру и Львовской области.

"Я бы не стал здесь особенно панически думать о том, что россияне применят ее с ядерной боеголовкой. Конечно, все может быть, но они больше ее используют в бессмысленном формате по Украине, в виде исключительно кинетического оружия и большой груды металла, которая падает по земле", — подчеркнул Пехньо.

Пехньо также отметил на нелогичном использовании ракеты. Он говорит, что для ударов по Львовщине противник мог применить более дешевые ракеты, например "Кинжал". Однако это оружие уже не имеет такого резонанса в информационном пространстве.

По словам эксперта, Россия пытается запугать Украину и страны Запада готовностью применять более серьезные виды вооружения.

"То есть, по факту, "Орешник" по Украине нет смысла, ни по Днепру, ни по Львову, потому что по Днепру от Капустиного Яра это 900 километров дальности, до Львова это почти 2000 километров дальности. Соответственно, исходя из таких расчетов, ракета, которая имеет возможность или характеристики лететь на 5500 километров, то скажите, для чего ее использовать по Украине?" — отметил он.

Что предшествовало

Напомним, поздно вечером 8 января во Львовской области прогремели сильные взрывы. Мониторы предупреждали об угрозе применения "Орешника".

Впоследствии мэр Львова Андрей Садовый сообщил о попадании по объекту критической инфраструктуры.

А в России попытались оправдать свой удар "Орешником" по Львовской области.

СБУ показала обломки российской ракеты и квалифицировали очередную атаку оккупантов как военное преступление.

В то же время начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что пока рано делать окончательные выводы, поскольку исследования ракеты еще продолжаются.

На вражескую атаку реагировали украинский лидер Владимир Зеленский и высокая представительница Европейского Союза Кая Каллас.