Удар Орєшніком по Львівщині — військовий експерт пояснив мету Росії

Військовий оглядач Василь Пехньо пояснив, навіщо російські окупанти запустили ракету "Орєшнік" по Львівській області 8 січня. За його словами, це не про ефективність, а про залякування.

Про це Василь Пехньо розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Удар Росії "Орєшніком" по Львівщині

Пехньо нагадав, що СБУ першою офіційно підтвердила, що Росія запустила "Орєшнік". За його словами, це насправді безглузда зброя, яка є зброєю інформаційного залякування у тому виконанні, в якому ракета була застосована. Ворог запускав її двічі — по Дніпру та Львівщині.

"Я б не став тут особливо панічно думати про те, що росіяни застосують її з ядерною боєголовкою. Звісно, все може бути, але вони більше її використовують в безглуздому форматі по Україні, у вигляді виключно кінетичної зброї та великої груди металу, яка падає по землі", — наголосив Пехньо.

Пехньо також зазначив на нелогічному використанні ракети. Він каже, що для ударів по Львівщині противник міг застосувати дешевші ракети, наприклад "Кинджал". Однак ця зброя уже не має такого резонансу в інформаційному просторі.

За словами експерта, Росія намагається залякати Україну та країни Заходу готовністю застосовувати серйозніші види озброєння.

"Тобто, по факту, "Орєшнік" по Україні немає сенсу, ні по Дніпру, ні по Львову, тому що по Дніпру від Капустиного Яру це 900 кілометрів дальності, до Львова це майже 2000 кілометрів дальності. Відповідно, виходячи з таких розрахунків, ракета, яка має можливість або характеристики летіти на 5500 кілометрів, то скажіть, для чого її використовувати по Україні?" — зазначив він.

Що передувало

Нагадаємо, пізно ввечері 8 січня у Львівській області пролунали сильні вибухи. Монітори попереджали про загрозу застосування "Орєшніка".

Згодом мер Львова Андрій Садовий повідомив про влучання по об'єкту критичної інфраструктури.

А у Росії спробували виправдати свій удар "Орєшніком" по Львівській області.

СБУ показала уламки російської ракети та кваліфікували чергову атаку окупантів як воєнний злочин.

Водночас начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що наразі зарано робити остаточні висновки, оскільки дослідження ракети ще тривають.

На ворожу атаку реагували український лідер Володимир Зеленський та висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас.